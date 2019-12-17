«Квартал» продолжает издеваться над экс-главой НБУ Гонтаревой

«Квартал» в новой песне «извинился» перед Гонтаревой, продолжая издеваться на экс-главой НБУ.

«Вечерний квартал» посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой. На видео комики «извиняются» перед Гонтаревой, сообщиоа пресс-секретарь партии «Слуга народа» Юлия Палийчук на своей странице в Facebook.

«У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на «Дельта банка» карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», – пишет Палийчук.

Со сцены актеры передали экс-руководителю НБУ «пламенный привет». После чего Евгений Кошевой, который и пел песню, сказал, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам… в Лондоне».

Напомним, что в октябре в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому понравился номер студии «Квартала 95» о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что владельцы и менеджеры «95-го Квартала» и канала «1+1» должны были бы извиниться перед поклонниками хора им. Веревки из-за въедливой песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Сама Гонтарева назвала номер «Квартала» стыдом и насмешкой над человеческим горем.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации «ПриватБанка», которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.