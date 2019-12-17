Разведывательный корабль России создает угрозу судоходству у побережья США

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» в международных водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, сообщает американское агентство «CNN».

По данным телеканала, российский корабль в течение последних нескольких дней находился у берегов Южной Каролины и Флориды.

Неназванные американские чиновники сообщили телеканалу, что действия корабля были определены как небезопасные, потому что он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости, и не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

Чиновник сказал, что разведывательный корабль также участвовал в «других беспорядочных маневрах».

Чиновник береговой охраны США сказал, что его ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

Представитель Пентагона сказал, что неподалеку от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

«Виктор Леонов» регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это каждый год с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.