Груз-200 в Россию: на Донбассе около полусотни убитых и раненых россиян

Только с начала декабря российские оккупационные силы потеряли около полусотни убитыми и ранеными. Обнародована разгромная статистика потерь среди военнослужащих России на Донбассе.

За первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека. Из них половина – это безвозвратные. Такую статистику обнародовал штаб Операции Объединенных сил, опубликовав данные российских потерь на официальной странице в Facebook.

«По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага», – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, с 22 по 28 ноября оккупанты потеряли 25 человек, из которых 10 убитыми и 15 ранеными. Также Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что потерям террористов способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.