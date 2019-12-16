Посол Украины в США: Пристайко раскрыл подробности назначения

Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах. Его кандидатура была утверждена два месяца назад.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил информацию о том, что США дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко. Глава МИД рассказал об этом в интервью «УНИАН».

«Мы уже получили агреман предварительное согласие страны на принятие лица как главы диппредставительства другого государства. С кандидатурой мы определились еще два месяца назад – это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко», – пояснил Пристайко.

Он также сообщил, что Украина получила агреманы относительно послов еще нескольких стран.

«По некоторым из них готовы указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы относительно назначения целого ряда руководителей важных для нас миссий», – подытожил Вадим Пристайко.

Напомним, 12 декабря СМИ со ссылкой на собственные источники опубликовали информацию о том, что США согласились на кандидатуру Ельченко на должности посла Украины.