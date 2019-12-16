“Пусть каждый напишет твит об Украине”: известный политехнолог предложил Киеву идею оригинальной медиакампании

Бренд Украины надо наполнить положительным содержанием. Необходимо создавать положительный имидж Украины, заявил легендарный французский рекламист, политтехнолог, совладельцем и вице-президентом «Havas Group» Жак Сегела, который помогал прийти к власти десятку лидеров европейских стран.

«Мне кажется, нужна диджитал-платформа. И попросить всех, кто возвращается домой из Украины, написать о вашей стране твит. Что понравилось, что не понравилось. Никакой цензуры. Не понравился ресторан? Так и написать. Понравились люди? Тоже так и пишем. Лучше всего страну рекламируют туристы», – заявил Сегела.

Обсуждая вопрос мирового имиджа Украины всемирно известный рекламщик подчеркивает, что на сегодняшний день у страны слабый имидж ассоциирующийся с коррупцией и Чернобылем. Эту ситуацию он предлагает исправить.

«У Украины слабый имидж ввиду того, что вы сказали. Но, в том числе, потому что не было ни одной рекламной кампании. Чтобы быть успешной, страна должна быть не просто страной, а звездой, брендом», – отметил Сегела.

В качестве примера положительно имиджа рекламщик привел в пример Монте-Карло. Эта маленькая страна является мировым брендом наполненным различным содержанием.

«Монте-Карло – маленькая страна, но это бренд. Как так? Вы берете и насыщаете бренд образами: автомобильные выставки, роскошь, казино и так далее… А Украина – никто даже не знает, где она находится. Никто не знает, насколько красив Киев. Никто не знает, насколько близки украинцы к народам Средиземноморья, к французам тем же», – отмечает Сегела.

И менять имидж страны нужно прежде всего для самих украинцев, подчеркивает рекламщик.

«Такая кампания даже важнее для украинцев, чем для зарубежной аудитории. Почему? Потому что украинцы считают, что у их страны сложился плохой имидж. Они думают, что им лучше бы уехать куда-то на заработки в Европу или Америку. Им нужна кампания, которая заставит заново полюбить свою страну. Смотрите, какая у нас кампания, мы существуем!», – подытожил Сегела разговор об украинском бренде