“Пусть каждый напишет твит об Украине”: известный политехнолог предложил Киеву идею оригинальной медиакампании

Всемирно известный рекламщик призывает создать положительный имидж Украины, необходимый прежде всего для самих украинцев.
Бренд Украины надо наполнить положительным содержанием. Необходимо создавать положительный имидж Украины, заявил легендарный французский рекламист, политтехнолог, совладельцем и вице-президентом «Havas Group» Жак Сегела, который помогал прийти к власти десятку лидеров европейских стран.
«Мне кажется, нужна диджитал-платформа. И попросить всех, кто возвращается домой из Украины, написать о вашей стране твит. Что понравилось, что не понравилось. Никакой цензуры. Не понравился ресторан? Так и написать. Понравились люди? Тоже так и пишем. Лучше всего страну рекламируют туристы», – заявил Сегела.
Обсуждая вопрос мирового имиджа Украины всемирно известный рекламщик подчеркивает, что на сегодняшний день у страны слабый имидж ассоциирующийся с коррупцией и Чернобылем. Эту ситуацию он предлагает исправить.
«У Украины слабый имидж ввиду того, что вы сказали. Но, в том числе, потому что не было ни одной рекламной кампании. Чтобы быть успешной, страна должна быть не просто страной, а звездой, брендом», – отметил Сегела.
В качестве примера положительно имиджа рекламщик привел в пример Монте-Карло. Эта маленькая страна является мировым брендом наполненным различным содержанием.
«Монте-Карло – маленькая страна, но это бренд. Как так? Вы берете и насыщаете бренд образами: автомобильные выставки, роскошь, казино и так далее… А Украина – никто даже не знает, где она находится. Никто не знает, насколько красив Киев. Никто не знает, насколько близки украинцы к народам Средиземноморья, к французам тем же», – отмечает Сегела.
И менять имидж страны нужно прежде всего для самих украинцев, подчеркивает рекламщик.
«Такая кампания даже важнее для украинцев, чем для зарубежной аудитории. Почему? Потому что украинцы считают, что у их страны сложился плохой имидж. Они думают, что им лучше бы уехать куда-то на заработки в Европу или Америку. Им нужна кампания, которая заставит заново полюбить свою страну. Смотрите, какая у нас кампания, мы существуем!», – подытожил Сегела разговор об украинском бренде