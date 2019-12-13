В России опубликованы карты с оккупированной Белорусью

В России уже бесцеремонно включают Беларусь в свой состав, публикуя соответствующие карты.
В России обнародованы новые карты на которых Беларусь включена в состав страны. На этот факт «аннексии» соседнего независимого государства обратил внимание на своей странице в Facebook житель Смоленска Кирилл Родной.
«В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью», – пишет россиянин.
«Хочется спросить: What the fucking fuck?!», – подчеркнул Родной.
В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью. Хочется спросить: What the fucking fuck?!
Geplaatst door Kirill Rodnoi op Donderdag 12 december 2019
Напомним, что Путин и Лукашенко договорились о едином правительстве и парламенте. Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство. Также они объединят социальную, политическую и экономическую сферы.