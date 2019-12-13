Трагический рекорд: вымирание России в 2019 году стало самым высоким за десятилетие

В 2019 году естественная убыль населения стала самой высокой за последние 11 лет.

В России за десять месяцев 2019 года естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – составила 259,6 тысячи человек, а значит, по итогам года показатель станет самым высоким за 11 лет, пишет российское агентство «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

Миграционный приток за девять месяцев года составила 193,2 тысячи и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период – 236,9 тысячи человек. Соответственно, отмечает издание, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян, за оставшиеся месяцы года приток мигрантов не сможет компенсировать убыль населения.

«Никогда не бывало, чтобы естественная убыль к концу года притормаживала, а миграционный приток рос настолько, чтобы ее обогнать. Население по итогам года сократится, конечно», – сказал он.

«РБК» пишет, что основной причиной естественной убыли, которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости, которое фиксируются в 80 из 85 российских регионов. В январе – октябре 2019 года этот показатель упал до 2,6 тысячи по сравнению с прошлым годом и составил 1,250 млн человек.

Численность населения России уменьшается второй год подряд: в 2018 году население сократилось на 96,4 тысячи человек.