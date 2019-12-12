Украинская Сребреница: Порошенко напомнил кто ответственен за резню на Донбассе

Порошенко считает, что угроза резни на Донбассе исходит от Путина. Экс-президент Украины подчеркнул, что «резня была организована Россией и не прекращается и по сей день».

Нацлидер России Владимир Путин несет личную ответственность за тысячи погибших на Донбассе военных и мирных жителей, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью для «Радио Свобода», которое взял для издания журналист Сергей Лойко.

Таким образом он прокомментировал заявления российского президента о возможной резне на Донбассе в случае передачи российско-украинской границы под контроль украинской армии.

«Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны российской армии. Значит, эта опасность точно присутствует», – убежден Петр Порошенко.

«Я хотел бы напомнить, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель в Донбассе сотен российских граждан», – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что именно Россия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резне в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.

«Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого президента было освобождение наших территорий от оккупации и установления там законного порядка», – отметил Порошенко.