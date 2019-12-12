Зеленский рассказал при каких условиях пожмет руку Путину

Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку Путину за возвращение Крыма. Украинский президент ответил на вопрос, было ли рукопожатие с нацлидером России во время переговоров в «нормандском формате».

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи в «нормандском формате» с нацлидером России Владимиром Путиным пожал ему руку, передает «Левый Берег».

«Да, как можно по-другому встречаться на высшем уровне, как можно без этого начать диалог, договариваться? Мы много чего решили, результат мы увидим до конца года уже», – заверил Зеленский.

По его словам, украинская власть готова строить диалог с российской, потому что хочет прекратить войну.

«Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым – 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата», – заявил Зеленский.

Напомним, в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки» Зеленский провел двусторонние переговоры с Путиным. Они длились более часа. Во время общения с российскими СМИ президент РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским лидером