В Украине объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Иране

Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране. В стране отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

«Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании», – говорится в сообщении.

В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле– и радиопередач.

Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране.

Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января.

Все, кто был на борту самолета, погибли.

В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

По имеющимся данным, в самолете «Boeing 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

По информации агентства «Reuters», предварительная версия западных спецслужб: «Boeing 737» авиакомпании «Украинские международные авиалинии» потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.