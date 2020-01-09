В Украине объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране. В стране отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.
Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины, передает пресс-служба Офиса президента.
«Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании», – говорится в сообщении.
В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле– и радиопередач.
Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране.
Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января.
Все, кто был на борту самолета, погибли.
В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
По имеющимся данным, в самолете «Boeing 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
По информации агентства «Reuters», предварительная версия западных спецслужб: «Boeing 737» авиакомпании «Украинские международные авиалинии» потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.