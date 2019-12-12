Разлад в стане «Слуг народа»: правительство Гончарука могут отправить в отставку

Нардеп Верещук заявила, что Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты. Зеленский давал парламенту и правительству дедлайн до конца 2019 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты, рассказала в интервью «Левому Берегу» экс-представительница правительства в парламенте, народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Мне очень импонирует позиция президента, который сказал: у нас есть дедлайн до конца года. То есть мы должны до конца года показать результат. Мы – это парламент, Кабинет министров. Я вижу, что скепсис у общества растет. И если мы сейчас не покажем результат, то плохо закончим», – заявила она.

Верещук напомнила, что у правительства Алексея Гончарука и парламента остался до нового года неполный месяц.

«Если мы не покажем реально слаженной работы, уже в следующем году, с февраля месяца, учитывая, что январь – это выходные и праздничные, дни, прогнозирую определенные изменения в правительстве», – считает она. Верещук напомнила, что Верховная Рада проголосовала за Программу действий правительства до 2025 года.

«Там есть определенные цели в программе действий правительства. Есть дедлайны. Следовательно, каждая цель должна быть измеряемой. Когда мы ставим, например, себе задачу роста ВВП – 40% за 5 лет, а на практике видим, что в 2020 году не имеем даже 4%, то должна быть политическая ответственность. Гончарук должен писать заявление об отставке или объяснять, почему он не выполняет то, что обещал», – отметила депутат.

Напомним, ранее Алексей Гончарук заявил, что по результатам первых четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок.