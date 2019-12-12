Остановить «Северный поток – 2»: Польша пожаловалась на разрешение строительства

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА), разрешившего реализацию проекта «Северный поток – 2» в своей исключительной экономической зоне, поступила от Польской экологической организации, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики.

Сама жалоба насчитывает семь пунктов, среди которых неблагоприятное воздействие «Северного потока – 2» на охраняемых видах Балтийского моря, неверные формулировки ДЭА при консультациях в рамках конвенции Эспо и отсутствие времени на обжалование решения со стороны общественности. Также польские экологи указывать на недостаточную документацию.

«Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе», – говорится в документе.

В ДЭА ранее отмечали, что в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила одна жалоба на решение агентства.

В конце октября ДЭА объявило о том, что предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на балтийском шельфе страны к юго-востоку от Борнхольма. Дания являлась последней страной на маршруте газопровода, не выдавшей разрешение на реализацию проекта.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель после этого заявил, что украинское правительство рассматривает воозможность подачи апелляции «с точки зрения экологии» на решение Дании о разрешении реализации проекта «Северный поток – 2». 27 ноября в пресс-службе ДЭА отмечали, что срок апелляции на соответствующее решение истек.

Газопровод «Северный поток – 2» планируется проложить по дну Балтийского моря от Усть-Луги до Грайфсвальда (Германия) в обход транзитных государств. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 млрд кубометров в год.