Кремль испугался “Слуги народа”: украинский сериал сняли с эфира

Один из российских телеканалов полностью снял с эфира сериал «Слуга народа» из-за шутки про Владимира Путина.

Российский развлекательный телеканал ТНТ полностью снял популярный украинский сериал «Слуга народа», после того, как запустил версию с шуткой про президента РФ Владимира Путина. По данным издания «Ведомости», об этом рассказал представитель канала, пояснив, что изначально никто и не собирался показывать больше трех первых серий.

В частности, первые три эпизода были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря. В телепрограмме было указано, что продолжение будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Тем не менее, теперь в это время указаны сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

А изначальный анонс ТНТ о ежедневном показе сериала он назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Представитель ТНТ не стал отвечать на вопрос, почему телеканал решил показать весь сезон только в интернете, тем более, что сериал доступен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск», который принадлежит «Яндексу», заблокированому в Украине.

Он также уточнил, что весь сезон будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER только с 12 декабря. Тем не менее, вечером, накануне, никаких упоминаний на платформе не было.

По данным издания, канал быстро поменял программу, в частности, назначив на 22:00 в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ разные замены. В одной были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой – «Интерны» и «СашаТаня».

Как известно, сериал «Слуга народа» по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – «Путин Хубло». Это вызвало ажиотаж в сети.

Позже стало известно, что российский развлекательный телеканал «ТНТ» для большинства регионов вырезал острую шутку о президенте РФ Владимире Путине из первого эпизода сериала «Слуга народа», сообщает «Русская служба ВВС», прокомментировав ранее обнародованную информацию, что в некоторых регионах России сцену не стали цензурировать.

«Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, – будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да. ВВС пока не удалось получить комментарий холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит канал ТНТ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет – у него нет времени», – сказано в сообщении.

В конечном итоге, как стало известно, первую серию изначально показали в Москве, не вырезав сцену с Путиным, который носит «Хубло». Однако в других городах решили все же зацензурировать.