Чехи хотят отставки своего премьера: на улице протесты

На Вацлавской площади в центре столице Чехии Праги собрался многотысячный митинг с требованием отставки главы правительства Чехии Андрея Бабиша. Организатором акции является известная чешская общественная организация «Миллион мгновений для демократии», передает «Радио Свобода».

Чехи требуют, чтобы Бабиш – олигарх, один из самых богатых граждан Чехии, еще до конца этого года подал в отставку в случае, если он не избавится от своего концерна Agrofert, который объединяет более 250 фирм, и не освободит от должности министра юстиции Марию Бенешову, которая, как и премьер, представляет в правительстве властную популистскую партию ANO.

Демонстранты в Праге начали митинг минутой молчания, почтив память погибших в Остраве. Далее они прошли по Праге без барабанов и громкоговорителей, как планировалось ранее. Шествие через центр столицы дошло до главного вокзала, где его участники раздавали листовки прохожим, чтобы обратить внимание на конфликт интересов премьера и одновременно олигарха Андрея Бабиша.

Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Фото с места протестов в Праге. Пред 1 из 8 След

На демонстрацию, которая состоялась 16 ноября, вышли около 300 тысяч человек. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции.

Напомни, что премьер-министр Чехии Бабиш стал известен Украине в следствии коррупционного скандала. Тогда выявился факт пребывания в оккупированном Крыму его сына.