Допинг-скандал: WADA хочет полностью отстранить Россию от соревнований

WADA сегодня обсудит возможность наложение большего штрафа на Россию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом, сообщает журнал «The Times».

Данный вопрос будет поднят на конференции WADA, после чего направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«На первый взгляд, наказание для России выглядит жестким. Однако российские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиаде и других соревнованиях под нейтральным флагом. Есть вероятность того, что данное решение будет обжаловано. Поэтому наши намерения понятны – мы хотим полностью отстранить Россию от участия в соревнованиях», – цитирует представителя WADA Викторию Аггар издание.

Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены «чистые» в отношении допинга спортсмены.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, говорится в официальном сообщении пресс-службы WADA.

Такое решение было единогласно принято на исполкоме организации.

Срок такой дисквалификации страны и ее спортсменов составляет четыре года. Причиной стало нарушение спортсменами из России антидопингового законодательства, а также манипуляции с данными проб в Московском антидопинговом центре.

Российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов, чемпионате мира по футболу 2022 года и первенствах планеты в других видах спорта. Кроме того, российским чиновникам запретили посещать крупные международные турниры.

Позже была названа процедура допуска России к отбору на футбольный ЧМ-2022 в Катаре.

При этом спортсмены, которые не были замечены в применении запрещенных веществ, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции, чем она воспользуется.

