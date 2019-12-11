Допинг-скандал: WADA хочет полностью отстранить Россию от соревнований

WADA намерена запретить России выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом. Агентство считают действующее наказание недостаточно жестким.

WADA сегодня обсудит возможность наложение большего штрафа на Россию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом, сообщает журнал «The Times».

Данный вопрос будет поднят на конференции WADA, после чего направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«На первый взгляд, наказание для России выглядит жестким. Однако российские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиаде и других соревнованиях под нейтральным флагом. Есть вероятность того, что данное решение будет обжаловано. Поэтому наши намерения понятны – мы хотим полностью отстранить Россию от участия в соревнованиях», – цитирует представителя WADA Викторию Аггар издание.

Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены «чистые» в отношении допинга спортсмены.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, говорится в официальном сообщении пресс-службы WADA.

Такое решение было единогласно принято на исполкоме организации.

Срок такой дисквалификации страны и ее спортсменов составляет четыре года. Причиной стало нарушение спортсменами из России антидопингового законодательства, а также манипуляции с данными проб в Московском антидопинговом центре.

Российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов, чемпионате мира по футболу 2022 года и первенствах планеты в других видах спорта. Кроме того, российским чиновникам запретили посещать крупные международные турниры.

Позже была названа процедура допуска России к отбору на футбольный ЧМ-2022 в Катаре.

При этом спортсмены, которые не были замечены в применении запрещенных веществ, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции, чем она воспользуется.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R — WADA (@wada_ama) December 9, 2019

Напомним, что 25 ноября Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.