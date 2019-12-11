Чемпионат мира по футболу 2018: в США заявили о подкупе ФИФА

В отчете Минюста США заявляют, что был подкуп Кремлем ФИФА за право провести ЧМ-2018. Как известно в 2010 году Россия выиграла тендер.

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. В частности, в докладе сообщается о подкупе российским бизнесменом права принять Россией Чемпионата мира-2018, сообщает издание «Sky Sports», опубликовавшее часть 430-страничного отчета.

«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил предоставил отчет, в котором был кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и председателем Правительства Владимиром Путиным.

Согласно отчету, в этом разговоре Путин признал, что один из российских бизнесменов подкупил президента ФИФА Йозефа Блаттера, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018», – говорится в отчете.

«В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевших информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА», – говорится в отчете.

«Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июне 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года», – подчеркивают в отчете.

Добавим, что в тендере на право принять Мундиаль-2018 также участвовали совместные заявки Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии.

Отметим, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в отчете не упоминается.