Кто убедил Порошенка заняться созданием ПЦУ: Климкин рассказал неизвестные детали

Пятый президент Украины Петр Порошенко сперва не хотел создания Православной церкви Украины и получения томоса об автокефалии, заявил в интервью изданию «Гордон» бывший украинский министр иностранных дел, украинский дипломат Павел Климкин.

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью изданию «Гордон» заявил, что создание Православной церкви Украины и получение ею томоса об автокефалии – одно из фундаментальных достижений пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Особенно напряженными были 2014–2016 годы, мы работали по 24 часа в сутки, выживали на кофе и адреналине. У меня есть две вещи, которые я считаю достижением. Первое – то, что удалось удержать ситуацию в первые три года после начала войны. Второе – получение томоса и создание Православной церкви Украины. Тогда только два человека убеждали Порошенко начать эту работу – это (экс-замглавы Администрации Президента) Ростислав Павленко и я. Ни Порошенко, ни его команда вначале этого не хотели. Эти две вещи я считаю фундаментальными для новейшей истории Украины», – сказал экс-министр.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата создание новой церкви не поддержала.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его в Стамбуле главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.