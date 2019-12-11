«Мы врали не нарочно»: глава пропагандистов России признал фейк в сюжете про MH17

Гендиректор «Первого канала» признал ошибку в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг» MH17.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг» MH17 допустили ошибку. Он рассказал об этом журналисту издания «The New Yorker».

«Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», – заявил он.

В ноябре 2014 года канал показал сюжет, при создании которого его создатели использовали поддельные кадры: на них был виден пуск ракеты из-под крыла истребителя. «Сенсационные» снимки со спутника якобы предоставил «Первому каналу» американский ученый, связанный с западными спецслужбами.

На основании этого, авторы материала подводили зрителей к мысли о том, что пассажирский «Боинг» мог быть сбит украинским военным самолетом.

«Кадр подтверждают версию событий, которая едва ли была услышана на Западе», – комментировал тогда ведущий снимки, которые очень скоро были признаны подделкой.

Пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей.

Как показали результаты расследования, катастрофа произошла из-за запущенной из установки «Бук» ракеты «земля – воздух». Международная совместная следственная группа заявила о причастности к катастрофе троих россиян и гражданина Украины. Судебное разбирательство по этому делу начнется в марте.