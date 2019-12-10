Странный союз: монархисты Австрии не погнушались пригласит русского неонациста

Австрийские монархисты пригласили в Вену Станислава Воробьева – лидера неофашистского «Русского имперского движения», организации, причастной к отправке боевиков на Донбасс. На этот факт обратил внимание в Facebook лектор Венского университета, автор книги «Черное танго. Россия и западные крайне правые» Антон Шеховцов.

«9 ноября 2019 года в Вене монархистский «Черно-желтый альянс» (Die Monarchisten – Schwarz-Gelbe Allianz) провел II Конгресс европейских монархистов в Parkhotel Schönbrunn. Участие в конгрессе принимал Станислав Воробьев, лидер российского фашистского «Русского имперского движения», – говорится в сообщении.

Исследователь радикальных правых движений отметил, что «Русское имперское движение» («РИД») известно своей поддержкой незаконных вооруженных формирований на Донбассе, финансовой помощью шведским неонацистам из Nordic Resistance, а также созданием вместе с кремлевской партией «Родина» международного альянса западных и российских неофашистов. Кроме того, в августе 2016 года «РИД» организовало военизированный лагерь «Партизан», где тренировались, в частности, шведские неонацисты Антон Тулин и Виктор Мелин, которые впоследствии совершили теракт в Гетеборге.

On the 9 November 2019, the Vienna-based monarchist "Black-Yellow Alliance" held the 2nd Congress of European… Geplaatst door Anton Shekhovtsov op Dinsdag 3 december 2019

Шеховцов также опубликовал фотографию с мероприятия в Вене, на которой рядом с Воробьевым стоит глава «Черно-желтого альянса» Николь Фара.

В комментарии корреспонденту «Укринформа» Шеховцов отметил, что это первый официальный контакт между «РИД» и австрийскими монархистами, как и первое участие лидера российской неофашистской организации в подобном мероприятии.

«Черно-желтый альянс» отстаивает восстановление Австро-Венгерской империи. Они периодически проводят мероприятия, куда обычно приглашают представителей тех стран, которые ранее входили в ее состав. Программа мероприятия, судя по той части, которую я видел, довольно мейнстримна для монархических кругов Австрии и тех стран, которые ранее входили в Австро-Венгрию. Но, по-моему, это впервые, когда на таком мероприятии присутствует лидер российской неофашистской организации. И это первый официальный контакт «РИД» с австрийскими монархистами», – заявил эксперт.

Шеховцов выразил удивление, что главарь российской неофашистской организации, в лагере которой тренировались террористы из Гетеборга, свободно передвигается по странам Евросоюза. Кроме того, внутри «РИД» была создана подгруппа «Имперский легион», которая занималась отправкой «добровольцев» на Донбасс для участия в войне против Украины.

«Это довольно странная ситуация. Ведь доказано, в том числе правосудием Швеции, что двое из трех шведских неонацистов, которые принимали участие в организации терактов в Гетеборге, проходили тренировки в парамилитарном лагере «Партизан» под Санкт-Петербургом в 2016 году. Странно, что эта организация не попала в какие-то санкционные списки – или по крайней мере ее лидеры», – прокомментировал Шеховцов вопрос о том, как Воробьев мог свободно приехать в Вену.

Эксперт также обратил внимание на то, что «РИД»не является запрещенной в России организацией и, очевидно, пользуется поддержкой приближенных к власти людей: «В самой России организация не является запрещенной. Очевидно, что она, грубо говоря, «крышуется» людьми, которые близки к власти. Я бы не сказал, что эти люди ее создали. Но они являются своего рода «полезными фашистами», которых не трогают… Они являются удобными, они отправляли «добровольцев» на Донбасс. И их никто не трогает в РФ, они функционируют вполне свободно».

Лидер «Русского имперского движения» Станислав Воробьев, помимо прочего, известен своими антисемитскими высказываниями, что вызывает еще большее недоумение относительно его визита в Австрию, власти которой ведут жестокую борьбу с антисемитизмом.

«Это – неофашистская организация. Понятно, что там будет и антисемитизм, и расизм, как и антикоммунизм», – резюмировал Шеховцов, предположив, что австрийские организаторы «может, просто не знали, кого они пригласили».