«Рабочий, деловой, просто нормальный»: о чем Украина договорилась с Россией в Париже

«Нормандская четверка» договорилась об обмене «всех на всех» до конца года, разведении еще в трех точках, постоянном особом статусе Донбасса и достигла прогресса в газовой сфере.

Встреча глав государств «нормандской четверки» в Париже закончилась договоренностями об обмене пленными, дополнительными точками разведения и прогрессом в газовой сфере, пишет на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины по международным вопросам Игорь Жовква.

«Результаты более чем удачныe – это касается и обмена удерживаемыми лицами «всех на всех», и последующих гуманитарных шагов по разведению, и новых пунктов пропуска, и о прекращении огня», – пишет чиновник.

По остальным вопросам – формула «договорились договариваться» намного эффективнее в данных условиях чем «совсем не договорились» или «договорились больше никогда не договариваться».

«Поэтому на следующем саммите будет еще раз обязательно поднят и вопрос границы, и необходимость полного вывода войск, и выполнения всех условий безопасности для обеспечения мирных условий жизни», – анонсировал дипломат. В частности, до конца года состоится обмен пленными по формуле «всех согласованных – на всех согласованных». «72 человека могут приехать домой», анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Робочий, діловий, просто нормальний Нормандський Саміт. Той, якого не було понад три роки. Той, на який іноді… Geplaatst door Igor Zhovkva op Maandag 9 december 2019

Он также озвучил идею привлечения к переговорам в Минске и тех выходцев с Донбасса, которые переехали из оккупированных районов на подконтрольную Украины территорию.

Временный закон об особом порядке местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продлен еще на год.

В своем заявлении Зеленский отрицает возможность федерализации Украины, чего хочет РФ, а также поставил условие проведения местных выборов только после взятия Киевом под контроль неконтролируемой части украинско-российской границы.

Следующая встреча состоится через 4 месяца.

Относительно продления контракта по транзиту газа, Зеленский подтвердил разный подход сторон: РФ настаивает на годичном соглашении, Киев же хочет контракт на десять лет.

При этом снят вопрос по поводу 3 млрд долларов, которые Украина отсудила у Газпрома в Стокгольме. «Мы готовы взять газом», – заявил Зеленский.

«Для того, чтобы даже диаметрально разные позиции стали сближаться, их элементарно надо озвучить, проговорить и начать искать пути для компромисса. Вот именно это сегодня и было сделано четырьмя лидерами Нормандского формата. И это также не менее весомый результат», – считает Жовква.