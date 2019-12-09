Бывший министр Януковича получил 2 года в Росии

Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського. Прокуратура просила для него шесть лет отбывания наказания.

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего народного депутата Украины и экс-министра Николая Рудьковского, которого обвинили в нападении на посольство России в Киеве, сообщает российское агентство «Москва».

Прокурор просил для Рудьковского шесть лет колонии. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 360 УК РФ, то есть участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой.

В российской Генпрокуратуре заявляли, что целью нападения было «осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами». Дело связано с событиями 2014 года, когда он под давлением толпы бросил камень в посольство России в Киеве.

В том же году политик выехал из Украины, в мае 2018 сообщалось о его задержании в ОАЭ якобы за поддельный иракский паспорт, при этом у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

В Москве он был задержан в сентябре 2018. Выяснилось, что экс-министр был заочно арестован по ходатайству Следственного комитета еще в мае 2016 года.

По версии российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Рады, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов организации «Правый сектор», чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве».

1 ноября 2019 заместитель генерального прокурора РФ утвердил в отношении него обвинительное заключение.

Напомним, Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года, Рудьковский Николай Николаевич написал заявление об уходе из Партии регионов.

21 февраля 2014 года был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта импичмента Виктору Януковичу. 23 июня 2014 года Рудьковский был избран новым главой Социалистической партии Украины.