Сколько стоит российская оккупация: Милованов оценил убытки

Министр экономики Милованов заявил, что потери экономики Украины от российской агрессии – от $50 млрд до $150 млрд. При этом прямые потери в 2014-2015 годах оцениваются в 15-20% от ВВП.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от российской агрессии и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сообщил он на своей странице в Facebook.

«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд дает оценку 100 млрд)», – отметил Милованов.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях составляет около 85 млрд гривен.

Министр уточнил, что на территории аннексированного Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гивен; на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд гривен; на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого стоимостью 23 млрд гривен.

«По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях», – добавил Милованов.

Сьогодні перемовини в Нормандському форматі. Я підтримую Президента і закликаю всіх також підтримувати його. Чим більш… Geplaatst door Тимофей Милованов op Maandag 9 december 2019

Напомним, по данным аналитического центра Atlantic Council, экономические потери Украины из-за агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери.

Украина подала против РФ несколько исков в международные суды. В сентябре 2015 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что сумма претензий по искам будет превышать 50 млрд долларов.