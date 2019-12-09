Сурков находится в составе российской делегации в Париже

Стало известно, что Сурков вошел в состав делегации России на «нормандской встрече». Помощник Путина в сентябре также участвовал во встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки».

В состав делегации России, которая отправилась в Париж для участия в саммите «нормандской четверки», вошел помощник президента Владислав Сурков, сообщает агентство «РБК».

Отмечается, что в начале сентября Сурков принимал участие во встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки».

В конце октября Сурков позитивно отзывался о начале разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе в районе города Золотое.

В мае 2018 года Сурков оказался среди участников встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российское издание РИА «Новости» сообщает, что в делегацию России также вошли глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступили против расширения «нормандского формата», заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает агентство «ТАСС».

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», – сказал он.

Замминистра добавил, что урегулирование конфликта на востоке Украины «зависит только от выполнения ранее принятых решений».

«Не надо искать альтернативу», – сказал Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на Донбассе, а также запустить процесс реализации «формулы Штайнмайера».

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в Комитете по международным делам Сената заявлял о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата».

Напомним, Сурков работает помощником Путина с сентября 2013 года. В прошлом году он был переназначен на эту должность. В росСМИ появлялась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.