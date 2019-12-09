Военная помощь Украине: Пентагон обещает новый большой транш

Министерство обороны США готовится предоставить следующий https://politua.org/tags/oborona/, заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает «Голос Америки».

«Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции», – сказал министр.

На вопрос, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

«Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее», – подчеркнул он.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украина, основываясь на трех вещах.

«Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: наши союзники в регионе также оказывают поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса была «да», и мы поддержали предоставление такой помощи», – отметил глава Пентагона.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Заморозка военной помощи Украине стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который пытался добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Накануне замминистра обороны Алина Фролова сообщила, что у Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США.