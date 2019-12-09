За заслуги в оккупации Крыма: УПЦ МП возвела в ранг епископа священника-сепаратиста

Так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата возвела в епископы крымского священника-сепаратиста архимандрита Каллиника (Чернышева), сообщил на своей странице в Facebook российский богослов Андрей Кураев.

Синод УПЦ МП еще в январе 2016 года постановил сделать Каллиника епископом Бахчисарайским и викарием Симферопольскокой епархии. Место наречения и хиротонии синод оставил на усмотрение митрополита Онуфрия (Березовского).

По данным богослова Кураева, Каллиник стал епископом УПЦ МП 8 декабря 2019 года.

На сайте Херсонской епархии УПЦ МП опубликовано фото из Нежина, где Каллиник стоит в ряду архиереев Московского патриархата с панагией на груди и жезлом в руке (отличительные знаки архиерея) и в фиолетовой мантии епископа.

«Сегодня в Московском патриархате в Украине состоялась совершенно секретная хиротония – то есть возведение в епископы священника Каллиника (в миру – Константин Валериевич Чернышев) – известного сепаратиста, коллаборанта, который помогал русским войскам оккупировать Крым в 2014 году. Награжден медалью оккупационной администрации Крыма – «За защиту Крыма». Этого священника выбрали епископом еще три года назад, но в 2016 году в Московском Патриархате побоялись проводить хиротонию Каллиника, а сегодня уже не боятся», – прокомментировал событие журналист, бывший пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев.

Стеснительные синодалы и вже-епископ Калиник . Секретная хиротония в Киеве. В новостях – тишина.Синод УПЦ МП "избрал"… Geplaatst door Андрей Кураев op Zondag 8 december 2019

Каллиник (Константин Чернышев) родился в 1977 году в Евпатории. Монашеский постриг с именем Каллиник принял в 2008 году, а в 2013 году возведен в сан архимандрита.

Согласно данным сайта «Миротворец», принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместил склад оружия для «самообороны Крыма» на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От оккупационных властей Крыма получил медаль «За защиту Крыма».