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Боевой лазер: очередной случай использования Россией оружия против ВСУ

Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия. Боец ВСУ получил ранения сетчатки глаза.

На Донбассе украинский военнослужащий пострадал от лазерного оружия, которое применили оккупанты, сообщила пресс-служба в Минобороны Украины 7 декабря.

«По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них – в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник – вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа», – говорится в сообщении.

Предварительный диагноз военного – макулярный ожог лазером сетчатки глаза.

Применение лазерного оружия оккупантами на Донбассе зафиксировали не впервые. В феврале этого года в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничники фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты.

В марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. Поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Отметим, в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.

Источник Пресс-служба Министерства обороны Украины
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