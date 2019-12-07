Боевой лазер: очередной случай использования Россией оружия против ВСУ

На Донбассе украинский военнослужащий пострадал от лазерного оружия, которое применили оккупанты, сообщила пресс-служба в Минобороны Украины 7 декабря.

«По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них – в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник – вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа», – говорится в сообщении.

Предварительный диагноз военного – макулярный ожог лазером сетчатки глаза.

Применение лазерного оружия оккупантами на Донбассе зафиксировали не впервые. В феврале этого года в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничники фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты.

В марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. Поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Отметим, в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.