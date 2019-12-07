Налоги пошли на х*й: мэрия Москвы закупает надувной протез члена

Департамент здравоохранения Москвы приготовил для одного из своих протеже ценный подарок – надувной протез полового члена стоимостью около полумиллиона рублей.

Устройство, цена которого составит 428 тысяч рублей выгодно отличается от двух протезов, которые недавно были поставлены в Кремлевскую больницу, где обычно проходят лечение чиновники администрации президента и правительства. Тогда закупили сгибаемые эндофаллопротезы стоимостью 80 тысяч рублей за штуку, передает интеренет-газета «Снег.TV».

«Надуваемое/сдуваемое стерильное изделие, состоящее из нескольких взаимосвязанных компонентов, предназначенное для имплантации хирургическим путем пациентам с эректильной дисфункцией (импотенцией) для достижения постоянной пенильной тумесценции и жесткости, достаточной для полового контакта», – сообщается в документации на закупку протеза.

Издание уточняет, что в столичной мэрии мелочиться не стали: таинственному счастливчику за полмиллиона рублей установят надувной гидравлический протез – в данное время это вершина инженерной медицинской мысли. Сначала вживляются два цилиндра, к которым присоединяется специальная помпа с физраствором. При нажатии кнопки она начинает накачивать жидкость к неработающим местам – таким образом обеспечивается эрекция.

Операция пройдет в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, в которой создан специальный центр компетенций по урогинекологии.

Также стало известно, что тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трехкомпонентный гидравлический протез полового органа. Правда, главного хирурга для этой операции пригласили из Москвы. Фаллопротезирование само по себе не является необычным.

Однако традиционные полужесткие имплантаты обеспечивают постоянную эрекцию, так как представляют собой стержень из специального материала. Это доставляет неудобства в моменты, когда пикантную конфигурацию мужского органа необходимо скрыть от посторонних глаз, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.