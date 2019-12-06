Комитет избирателей сравнил Порошенка-Зеленского и Яценюка-Гончарука: неожиданные результаты

В частности, по ряду статистических показателей рассматривалась работа Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины и Президента. Так, сравнивая работу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко была учтена их деятельность в сферах внешней политики, безопасности и обороны, а также взаимодействие с Верховной Радой, сообщает «Комітет виборців України».

«По внешнеполитической деятельности рассматривался показатель количества зарубежных визитов президентов. Так, Зеленский за 6 месяцев (период с 20 мая по 20 ноября 2019) совершил 8 зарубежных визитов (в Бельгию, Германию, Канаду, Турцию, Польшу, США, Латвию и Японию). Порошенко за период с 7 июня по 7 декабря 2014 совершил 9 визитов (Бельгия (дважды), Беларусь, Великобритания, США, Канада, Италия, Словакия, Молдова)», – говорится в сообщении.

В сфере безопасности и обороны было рассмотрена частота проведения заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Всего за первые полгода президента Петра Порошенко СНБО созывалось два раза чаще, чем у Владимира Зеленского 8 заседаний на 4.

Результаты исследования и анализа. Результаты исследования и анализа. Результаты исследования и анализа. Пред 1 из 3 След

«В части взаимодействия с Верховной Радой были рассмотрены успешность законодательных предложений обоих президентов. У Петра Порошенко законами стали 70% его законопроектов, у Владимира Зеленского – 24%», – отмечается в сообщении.

При этом количественные показатели зарегистрированных законопроектов у Зеленского вдвое больше, чем у Порошенко – 45 против 20. Так, за период с 20 мая по 19 ноября Зеленский зарегистрировал 45 проектов законов, из которых было принято 11 или 24%.

«Основное внимание Президент уделил вопросам правовой политики и правосудия – этой тематике посвящено 42% представленных проектов законов. Речь идет, в том числе, о законопроектах об изменениях в Конституцию», – отмечается в сообщении.

Треть законопроектов касались вопросов правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики. Для сравнения: Порошенко за первые полгода работы с 7 июня по 6 декабря 2014 зарегистрировал 20 законопроектов, из которых было принято 14 или 70%. Основная тематика – внешняя политика и сфера безопасности и обороны (70% поданных документов).

«Что касается деятельности Кабинета министров Украины, то во внимание были приняты показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, в Арсения Яценюка – 26%. Так, правительством Гончарука за период 29 августа 2019-21 ноября было подано 63 проекта законов, из которых стали действующими законами 9. Еще 2 закона было поддержано Верховной Радой, но они ожидают подписи Президента», – подчеркивается в сообщении.

Из представленных проектов законов половина касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик. У правительства Яценюка показатель успешности законов составил 26% (подано за первые три месяца работы, с 2 декабря 2014 по 1 марта 2015 года, 65 проектов законов, из которых было принято 17). О распределении по сферам: 49% проектов законов, представленных правительством Яценюка, касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик.

«В части сравнения работы Верховной Рады IX и VIII созывов были проанализированы такие статистические показатели как количество принятых законов, количество поданных законопроектов и количество проведенных пленарных заседаний. Результаты таковы: ВР IX созыва – принято 72 закона, подано 1193 законопроекты, проведено 39 пленарных заседаний; ВР VIII созыва – принято 60 законов, подан 1831 законопроект, проведено 28 заседаний», – отмечается в сообщении.

«Несмотря на то, что новый президент работает уже полгода, а правительство и парламент – по три месяца, пока мало внимания уделяется статистическим показателям их работы. Зато преобладает эмоциональная оценка их работы, которая не основывается на цифрах. В частности, и для сравнения деятельности новой власти с так называемыми предшественниками. Хотя на самом деле количественные результаты работы часто вполне сопоставимыми», – заявил председатель «Комітета виборців України». Алексей Кошель.

«Так, несмотря на активные разговоры о «турборежиме», количественные показатели работы ВР IX созыва ненамного выше ВР VIII созыва. При этом законодательная производительность работы правительства Яценюка, которое было сформировано парламентской коалицией, была почти вдвое выше, чем в Гончарука, который является представителем монобольшинства. Это же касается работы Порошенко и Зеленского, у которых, к примеру, почти одинаковое количество зарубежных визитов за первые полгода работы. При этом через медиа доносилась мысль о значительных дипломатических прорывах новой власти », – добавил он.

Информация была получена КИУ в ответ на информационные запросы в МИД и СНБО, а также путем мониторинга работы Верховной Рады Украины.