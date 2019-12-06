На полях ОБСЕ: Россия требует исключения всех упоминаний об оккупации Крыма из декларации

Делегация России в ОБСЕ требует исключить оккупированный Крым из декларации. Они хотят убрать все упоминания о захвате территории.

Российская делегация в ОБСЕ потребовала исключить из декларации встречи министров все вопросы, связанные с Крымом, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 5 и 6 декабря в Братиславе проходит ежегодное заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, во время которого назначали нового спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Текст обращения к заседанию совета министров ОБСЕ. Текст обращения к заседанию совета министров ОБСЕ. Пред 1 из 2 След

«В подготовленном проекте декларации отображаются результаты рассмотрения ситуации в Украине, где отмечается, что ОБСЕ и дальше стоит уделять внимание оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты. Но делегация России настаивает на исключении из указанного документа ОБСЕ любых упоминаний Крыма», – заявил Чубаров.

Он призвал министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ не поддаваться шантажу России.

Спасибі українській делегації, яка відважно захищає інтереси України в умовах істеричної поведінки росіян.Знаю, що те, що ми підготували (дивіться скан), допоможе делегації України Geplaatst door Рефат Чубаров op Donderdag 5 december 2019

Освобожденный политический узник Кремля и режиссер Олег Сенцов также написал, что РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма.

С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма. Geplaatst door Oleg Sentsov op Donderdag 5 december 2019

Напомним, в июле Российская делегация в парламентской ассамблее ОБСЕ не признала принятую итоговую декларацию 28-й сессии ПА ОБСЕ с осуждением российской аннексии Крыма и Севастополя и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей, а также не считает ее положения обязательными для выполнения.