В Кремле боятся последствий международного суда ООН по иску Украины

Российская Федерация сделает все, чтобы помешать довести до конца процесс в Международном суде ООН по делу «Украина против РФ», потому что он будет иметь для нее серьезные последствия, заявила экс-заместитель министра иностранных дел, агент Украины по этому делу Елена Зеркаль 5 декабря, в эфире «Право на владу» на телеканале «ТСН».

Зеркаль отметила, что данный процесс создает в международном праве новые условия.

«Процесс, в котором Россия обвиняется как страна, которая не обеспечивает борьбу с финансированием терроризма, создает вообще новые условия в международном праве», – подчеркнула она.

«Поскольку последний саммит НАТО был посвящен какой теме? Борьбе с терроризмом. О борьбе с терроризмом и о роли России как страны, которая поддерживает терроризм. И я думаю, что это будет иметь очень большие последствия для России, и она это осознает. Именно поэтому они будут делать все, чтобы не довести этот процесс до конца», – сказала Зеркаль.

Напомним, что экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала в каких обстоятельствах Путин вынудил Украину пойти на подписание Минских соглашений.

Зеркаль подала заявление об увольнении по собственному желанию. Она уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.