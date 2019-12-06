“Осел не станет конем”: казах извинился за слава президента Токаева о Крыме

В Казахстане извинились перед Украиной за слова Токаева о Крыме. Президента Казахстана сравнили с ослом.

В столице Казахстана Нур-Султане местный художник Асхат Ахмедьяров пришел под здание посольства Украины с извинениями за слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым.

Мужчина принес с собой плакат, на котором было написано «Вибачте за нього» на украинском. Он нарисовал рядом голову осла, сообщает «Радио Азаттык».

Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за заявление Токаева. Художника схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат.

К посольству прибыл патруль, который стал задерживать Ахмедьярова, однако плакат художнику так и не вернули

Отметим, акция Ахмедьярова может быть отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева, употребил крымско-татарскую пословицу «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz…» («Наши деды говорили: осел не станет конем…»).

«Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz….»(«Наші діди говорили: віслюк не стане конем…»Я не знаю, чи відреагував… Geplaatst door Рефат Чубаров op Woensdag 4 december 2019

Ранее в интервью немецкому изданию «Deutsche Welle» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что «произошло в Крыму», аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», – сказал Токаев.

Он добавил, что считает Минские соглашения, единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию «конфликта в Украине».

В МИД Украины серьезно обеспокоились тем, как повел себя лидер Казахстана.