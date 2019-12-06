Путин угрожал: выявлены обстоятельства вынудившие Украину подписать Минские соглашения

Зеркаль рассказала про обстоятельства в которых Украина была вынуждена подписать Минские соглашения.

Украина подписала Минские соглашения под угрозами главы России Владимира Путина полномасштабным вторжением, заявила экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль в четверг, 5 декабря, в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «ТСН».

«Минские соглашения подписывались в очень тяжелых условиях. Тогда было Дебальцево, тогда стреляли, тогда Путин говорил, что наши войска в окружении и если мы не подпишем вариант, который он согласовал, то они будут продвигаться дальше», – сказала дипломат.

По ее словам, именно после котла в Дебальцево Путин начал диктовать Украине условия. При этом он подготовил большую команду, которая работала над Минскими соглашениями без перерыва.

«Привозят много текстов, которые начинают менять по ходу… Потом когда читаешь, понимаешь, что всего три слова поменяли содержание», – рассказала Зеркаль.

Напомним, что Зеркаль подала заявление об увольнении по собственному желанию. Она уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.