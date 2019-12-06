Провал агентов ГРУ: названы имена разведчиков посещавших базу в Альпах

На перевалочную базу во Французских Альпах приезжали агенты ГРУ РФ из войсковой части, в которой, по данным западных СМИ, служат «специалисты по убийствам».

Группа агентов ГРУ, известная как подразделение 29155, которые участвовали в убийствах по всей Европе, использовала курорты во французских Альпах в качестве базы снабжения, сообщает французское издание «Le Monde» со ссылкой на источники во французской разведке. Оттуда агенты отправлялись на задания по всей Европе, отмечает издание.

Среди тех, кто посещал французские Альпы, – участники отравления Сергея Скрипаля под псевдонимами Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), участники отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, известные по псевдонимам Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков и Сергей Павлов (последний участвовал также в операции против Скрипалей), причастные к неудачной попытке пророссийского переворота в Черногории агенты с псевдонимами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. О пятерых фигурантах списка ранее ничего не было известно; их псевдонимы – Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и Геннадий Швец.

Агенты приезжали из Лондона, Испании и Швейцарии. Некоторые из них посещали Францию один-два раза, другие часто приезжали туда и подолгу оставались в стране. Сотрудники ГРУ прилетали в Женеву, Париж или Лион (один раз – в Ниццу), оттуда на арендованной машине ехали в Верхнюю Савойю, где останавливались в городах Анмас, Эвиан и Шамони, а также в более мелких населенных пунктах. Последний визит сотрудников подразделения 29155 в Верхнюю Савойю зафиксирован в сентябре 2018 года.

После отравления Скрипалей перемещения российских агентов совместно отслеживали британская, французская и швейцарская спецслужбы при участии американцев.