Кандидаты в “иноагенты”: за счет США отремонтировали школу в Саратовской области

В США выделили деньги для ремонта школы в Саратовской области. Станет ли директор этой школы одним из первых «иностранных агентов» по новому закону, подписанному недавно Путиным.

Благотворительный фонд в США, который открыл бывший уроженец Саратовской области, выделил деньги для капитального ремонта школы в селе Черная Падина в Саратовской области сообщает агентство «Яндекс.Zen».

Директор школы села Черная Падина в Саратовской области не однократно обращалась к администрации с просьбой выделить деньги на ремонт крыши.

Все время получила отказы и популярное сейчас: «Денег нет, но вы держитесь».

«Дело было летом. На носу 1 сентября и новый учебный год. Школа по прежнему без ремонта. Крыша начала протекать, но власти по прежнему отказывали в выделении средств», – отмечают в сообщении.

Фото иллюстрирует, как не редко выглядят российские сельские школы. Фото иллюстрирует, как не редко выглядят российские сельские школы. Пред 1 из 2 След

Хотя из бюджета области было выделенные на ремонт крыш в областных школах около 200 миллионов рублей. Говорить о том куда на самом деле потратилось деньги я не хочу. Тем более все и так догадываются. Проблема с областными школами остро стоит не только в Саратовской области, но и в других регионах нашей страны. Они годами стоят без ремонта. Хотя ответ всегда один – деньги выделены, ждите. Вот и ждут все, годами ждут.

Директор школы приняла решение найти частного инвестора, но кто из российских бизнесменов захочет пожертвовать деньги для обычной школы.

«Я в курсе только случая, когда Федор Смолов добровольно отправил 400 тысяч рублей на ремонт Дома Культуры в селе Костин Лог Алтайского края. И то это не то, чтобы добровольно, а это такое шоу, называется Comment Out. В нем игроки выбирают либо написать гневный комментарий какой-либо звезде, либо исполнить наказание. Так что отправить деньги для Федора было наказанием», – подчеркивают в сообщении.

Как оказалось в США есть благотворительный фонд, который открыл бывший уроженец Саратовской области.

Именно в этот фонд директор школы и направила запрос. По смене им требовалось сумма в размере 700 тысяч рублей.

«На удивление фонд удовлетворил запрос и отправил в школу 13 тысяч евро, что в переводе соответствует как раз необходимой сумме», – отмечают в сообщении.

Как оказалось, смета была направленна старая, которая была рассчитана еще в прошлые годы. Сейчас же школе требуется примерно еще 700 тысяч рублей.

«Второй запрос американский фонд посчитал подозрительным и направил проверку в Саратовскую область. В ходе проверки все подтвердилось и фонд подтвердил, что сделает еще перевод, но для завершения строительства крыши они пришлют своих строителей», – подчеркивают в сообщении.

На самом деле это далеко не первый случай, когда граждане нашей страны обращаются за материальной помощью к иностранцам.

«Так жители Уфы жаловались самому Папе Римскому на то, что в их недостроенном доме не работает отопление. Удивительно, что сразу после обращения все заработало. Совпадение? Не думаю», – отмечают в сообщении.

Напомним, что недавно нацлидер России Владимир Путин подписал закон, по которому физические лица могут быть объявлены иностранными агентами.