Нормандская встреча: кого поддержат США

В США пообещали мощную поддержку Украины на «нормандской встрече». Белый Дом обвинил Россию в том, что «ее действия привели к началу войны».

США пообещали Украине мощную поддержку во время встречи лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии журналистам, передает агенство «Укринформ».

«США поддерживают позицию Украины на переговорах в нормандском формате, которые должны начаться в понедельник. Вина Российской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть Россия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию», – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что встреча «нормандской четверки» является возможностью для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.

«На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку», – пообещал Тейлор.

Ранее Владимир Зеленский в интервью «Time» говорил, что очень надеется на поддержку и понимание со стороны США.

Он считает, что благодаря умению прямо говорить, президент Дональд Трамп в состоянии повлиять на Россию, чтобы все поняли, что война на Донбассе – большая трагедия и она должна закончится.