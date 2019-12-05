“Весьма приятный и тактичный человек”: пропагандистка Скабеева дозвонилась до Зеленского

Российская пропагандистка Скабеева дозвонилась до Зеленского и назвала президента Украины «весьма приятным и тактичным человеком», за общение на русском языке.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась в эфире программы «60 минут» до президента Владимира Зеленского и предложила «поговорить», однако Зеленский после нескольких предложений положил трубку, сообщает российский пропагандистский телеканал «Россия 24».

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда извините продолжу общение со своими коллегами», – заявила Скабеева во время телефонного звонка в прямом эфире.

После того как украинский президент положил трубку, Скабеева все равно назвала его «весьма приятным и тактичным человеком», подчеркнув, что общался он с ней по-русски, потому что это его родной язык.

«Поводом» для звонка стала запланированная на 9 декабря встреча «нормандской четверки».

Российская «журналистка» также предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что «Россия не агрессор».

Напомним, что встреча «нормандской четверки» много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.