Под дудку Кремля: Венгрия подтвердила сговор с Россией против Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что его страна заблокирует вступление Украины в НАТО из-за закона о языке. Премьер Венгрии Орбан подтвердил эту позицию своей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языках ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных языках, сообщает агентство «Reuters».

«Мы не требуем дополнительных прав венгров в Закарпатье, только тех прав, которые они имели раньше», – сказал Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

Венгрия заявила, что открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

3 декабря спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии якобы обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине. Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что такого обращения не существует. В украинском МИД выразили надежду, что Венгрия как член ЕС и НАТО поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и не будет заключать альянсы с агрессором против Украины.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.