Транзит газа в Европу только на условиях Кремля, – Путин

Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту. Он надеется, что это «запросная позиция», и рассчитывает, что ее «удастся как-то согласовать».

Нацлидер России Владимир Путин заявил, что Украина выдвинула экономически неприемлемые условия для транзита газа. Путин сделал такое заявление на брифинге в среду после встречи в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщается пресс-служба Кремля.

«Мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Правда условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономические неприемлемые пока. Но я надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать», – сказал он.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в «Нафтогазе» скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода «Северный поток», что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.