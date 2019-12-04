Институту нацпамяти сменили директора. Кто он?

Кабмин нашел замену Вятровичу на пост главы Украинского института нацпамяти.

Кабинет министров назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти, вместо уволенного Владимира Вятровича, сообщает пресс-служба Кабмина.

Назначение нового главы Украинского института национальной памяти, вместо уволенного и ставшего народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Петра Порошенко «Европейской Солидарности» Вятровича прокомментировал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

«Кабмин назначил Дробович Антона – председателем Украинского института национальной памяти. Антон – доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова», – пишет Гончаренко.

Антон Дробович. Скрин данных по кандидату на пост директора Антона Дробовича. Пред 1 из 2 След

Антон Эдуардович Дробович – кандидат философских наук, руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

В начале конкурса заявки на должность председателя Украинского института национальной памяти приняли от 17 желающих.