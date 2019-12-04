ФРГ выслала двух российских шпионов, работающих под дипломатической “крышей”

МИД Германии признал персонами нон-грата и выслал из страны двух сотрудников российского посольства, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Это связано с убийством в августе в Берлине 40-летнего грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Ранее в декабре СМИ узнали, что арестованный по этому делу россиянин Вадим Красиков проходил по делу по подставным документам: в 2014-2015 годах он находился в розыске за убийство предпринимателя в Москве, но позже информация о нем пропала из баз МВД и Интерпола, а мужчина получил документы на новое имя.

Министерство иностранных дел также отметило, что российские правоохранительные органы отказывались помогать им в расследовании, в том числе помочь с установлением личности Красикова, несмотря на просьбы лично послу Сергею Нечаеву.

По этой причине прокуратура Берлина склоняется к тому, что к убийству участника военных действий в Чечне может быть причастна Россия. Расследователи из «Bellingcat» отмечали, что в случае если дело будет передано федеральному прокурору, который занимается делами национальной безопасности, это может привести к дипломатическим и иным санкциям. После объявления МИДа Генпрокуратура Германии подтвердила, что взяла расследование на себя.