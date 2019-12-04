Подготовка к встрече Зеленского с Путиным: ОПУ меняет тактику

В преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже поздно вечером 3 декабря состоялось координационное совещание, где обсудили тезисы тем разговоров для личных встреч президента Владимира Зеленского, нацлидера России Владимира Путина, главы Франции Эммануила Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того обсуждался план реинтеграции Донбасса по так называемому сценарию «от Данилова», сообщает в своем Telegram-канале «Ранковий Кулик» эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, ссылаясь на полученный инсайд.

«На заседании подняли вопрос о директивах для переговоров на встрече «нормандской четверки» и тезисы для разговоров с Меркель, Макрона и Путиным, как вместе, так и в отдельных встречах», – пишет эксперт.

Команда президента заявляет о своей полной готовности к предстоящим переговорам, но при этом все подсознательно готовятся к будущему политическому «шторму» из-за ослабления позиций Украины и усиления позиций России. Такие мысли высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Шефир отметил, что у них все есть и они готовы к переговорам. Но это мало кого из присутствующих убедило, исходя из обстоятельств. Выходя с совещания Аваков сказал одному из участников: «Ждем шторм». Оптимистично…», – подчеркивает Кулик.

Кроме того на координационном совещании обсуждался вопрос о реинтеграции Донбасса.

«Час назад завершилась координационное совещание всех профильных министров (был Аваков) и руководителей ведомств, секретаря СНБО Украины, советников и помощников в рамках подготовки к встрече в нормандской формате с участием Зеленского. На совещании обговорили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это так называемый сценарий «от Данилова». Их даже формально утвердили. Как набор слайдов», – отмечает Кулик.

Никаких других документов по вопросу Донбасса для рассмотрения на совещании представлено не было, поэтому формально, для прессы был согласован переставленный сценарий «от Данилова».

«Банковая и Аваков откровенно смеялись над всеми «5 сценариям», но поскольку другого документа на совещание под «согласования» не было, то решили формально для СМИ согласовать их», – подчеркнул в своем сообщении Кулик.