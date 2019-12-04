Рекорд ВР по кнопкодавству: миньон кума Путина превзошел своих «коллег»

Нардеп из ОПЗЖ кума Путина Медведчука установил новый рекорд Верховной Рады по кнопкодавству.

Нардеп Владимир Кальцев с «Оппозиционной платформы – За жизнь» 3 декабря девять раз нарушил процедуру личного голосования, сейчас это является рекордом кнопкодавства в Верховной Раде IX созыва, сообщает Общественное движение «Честно», опубликовав видео.

Нардеп 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание.

На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит.

Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

Скрин видео. Фото с другого ракурса. Место депутата в Верховной Раде. Пред 1 из 3 След

«Честно» напоминает, что Кальцев значится фигурантом антикоррупционных расследований и гречкосеем. Он стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.