Конгресс США определил свою позицию по России в “Большой семерке”

Конгресс США одобрил резолюцию против возвращения России к G7. В документе осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7 до тех пор, пока она не начнет уважать территориальную целостность своих соседей. Документ поддержали 339 конгрессменов, против него выступил 71, не голосовали еще 20. Такие данные опубликованы пресс-службой Офиса секретаря Палаты представителей.

В обнародованной Конгрессом резолюции осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.

«Не одобряем включение Российской Федерации в будущие саммиты Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ», – говорится в документе.

В резолюции указано, что оккупация Крыма и части Донбасса являются прямым нарушением основополагающих принципов международного права, а также Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 года.

Подчеркивается, что Палата представителей вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждает агрессивные действия России в Украине.

Кроме этого, осуждается «нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах «Большой семерки».

«Призываем всех лидеров «большой семерки» выступить против реадмиссии России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире; а также не одобряем включение России в будущие саммиты Большой Семерки, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», – говорится в финальной части резолюции.

Напомним, Группа семи (G7) – объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8).

Напомним, РФ была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

В августе 2019, за несколько дней до саммита «Большой семерки», Трамп вновь выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России.