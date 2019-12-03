В Украине впервые признали шантаж Трампа

У Зеленского знали о блокировании военной помощи США еще в июле, а помощник президента Ермак просил «помалкивать».

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что официальный Киев знал об удержании Белым домом военной помощи и пытался скрыть это от общественности. Она рассказала об этом в интервью американскому изданию «The New York Times».

«У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах», – заявила Зеркаль.

По ее словам, она узнала об удержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив только, что ее прислали до 30 июля, через несколько дней после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне.

«Мы получили ее одновременно», – сказала она.

Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Экс-замглавы МИД Украины подчеркнула, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей «молчать» и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

«Его главным посланием было помалкивать, не комментировать без разрешения», – сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменил ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием по импичменту.

В пресс-службе Зеленского не ответили на запрос «The New York Times» на заявление Зеркаль о том, что правительство знало об удержании помощи и о причинах отмены ее поездки в США.

Жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Теперь демократы пытаются выяснить, связано ли решение Трампа заблокировать военную помощь Украине с попытками заставить Киев начать политически мотивированное расследование против главного оппонента Трампа – Джо Байдена.

Трамп настаивает, что разговор с Зеленским был «идеальным» и в контактах с украинскими властями не было quid pro quo (услуга за услугу).