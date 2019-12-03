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Украина объявила в розыск фигурант дела MH17

Цемах в зале суда.

СБУ объявило в розыск Цемаха, ранее обмененного на украинских политузников и военнопленных моряков.

Служба безопасности Украины объявила в розыск боевика «ДНР» фигуранта дела о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском «Боинге» Владимира Цемаха, который 7 сентября был передан России в соответствии с условиями обмена пленными, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Цемах внесен в список разыскиваемых лиц по подозрению в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей.

На сайте указано, что Цемах разыскивается, как лицо, скрывающееся от следствия. При этом датой исчезновения подозреваемого указано 23 сентября 2019 года.

Напомним, что 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

12 сентября дочь боевика Мария Левченко-Цемах заявила, что Цемах вернулся из России на оккупированную территорию Донбасса.

Бывшего «командира ПВО» города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории «ДНР».

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с «Боингом», а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Источник Пресс-служба МВД Украины
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