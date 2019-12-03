Вмешательство Украины в выборы в США: Сенат объявил о результатах расследования

Комитет по вопросам разведки Сената США, контролируемый республиканцами, не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году, сообщил американский телеканал «CNN», со ссылкой на свои источники.

«Комитет по вопросам разведки Сената, под контролем республиканцев, рассмотрел заявления о вмешательстве Украины в выборы 2016 года и не нашел доказательств для подтверждения заявлений», – говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, таким образом выводы комитета полностью совпадают с выводами американских ведомств, которые также не нашли доказательств вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.

По словам собеседника, американская разведка никогда не писала отчет, в котором они бы обвиняли украинскую власть во вмешательстве. Между тем некоторые сенаторы-республиканцы продолжают утверждать, что Киев вмешивался в президентские выборы в 2016 году на том же уровне, что и Россия, несмотря на их безосновательность.

По словам председателя комитета Ричарда Барра, некоторые украинские политики активно поддерживали Хиллари Клинтон в 2016 году, но это нельзя сравнивать с уровнем вмешательства России.

Отметим, после опровержения собственных заявлений о том, что Украина вмешивалась в выборы в США, сенатор-республиканец Джон Кеннеди вновь принялся повторять ложные утверждения кремлевской пропаганды.