ГБР по-вызову: дела против Коломойского закрываются по-первому требованию

Удовиченко является теневым куратором дел расследуемых ГБР и в точности передает распоряжения Трубе от Богдана и Коломойского о закрытии дел.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан грубо вмешивается в ход следственных по дела расследуемым ГБР отдавая через главу патронажной службы Александра Удовиченко распоряжения директору следственного органа Романе Трубе. Какие дела следует закрывать говорится в опубликованной записи разговора в кабинете директора ГБР от 1 июля 2019, сообщает Telegram-канал «Трубу прорвало», который отслеживает деятельность ГБР и все возникающие «решалово» от Богдана.

«Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, ибо они с обысками против нефтяных интересов Коломойского: «Вы что там охерел? Передайте этому пидарас, что его уволят! Вы даже себя не понимаете во что вы влезла! ». Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1 + 1 и говорит, что не лезть в это дело просил «Андрий Ближайший», которому «звонил лично Беня», – говорится в сообщении.

Опубликованая запись разговора между главой ГБР Трубой и Удовиченко недвусмысленно свидетельствует о влиянии главы Офиса президента Андрея Богдана, олигарха Игоря Коломойского и экс-замглава президентской администрации Януковича Андрея Портнова на работу следственных органов.

«Быстро, на х##, Закрывайте это дело бл###кое. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману», – говорится в записи.

Напомним, что 19 ноября, в Telegram был создан анонимный канал, где выложили записи разговоров из кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с другими людьми, например телефонный разговор с главой Офиса президента Андреем Богданом.