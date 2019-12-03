Задобрить Путина: политолог объяснил зачем меняют руководство “Нафтогаза” и “Укрэнерго”

В НАК «Нафтогаз Украина» и НЭК «Укрэнерго» поменяют руководство и обновят их наблюдательные советы. Как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель это же коснется еще нескольких стратегических компаний, сообщает на своей странице в Facebook политолог Тарас Березовец.

«Министр энергетики Алексей Оржель сообщил о принятом решении поменять руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго». В принципе, об этом меня предупреждали мои источники ещё месяц назад», – говорится в сообщении.

Министр Оржель в своем заявлении подчеркивает, что Кабмин принял политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании. Он отметил, что нынешние руководители могут участвовать в конкурсах по избранию новых глав.

«Меня интересовало, как Зеленский собирается договориться с Путиным по газу, если на пути стоят выигранные многомиллиардные иски Нафтогаза против Газпрома. И когда в руководстве Коболев и Витренко. И вот вам ответ. Это уже не предположение, что Зеленский готовится слить в унитаз все выигранные в международных судах иски против русских, причём не только по газу (что подтверждает и отставка Зеркаль)», – отмечает Березовец.

Так же следует отметить, что все эти кадровые изменения в украинских стратегических предприятиях объявлены накануне встречи «нормандской четверки» в Париже. Кроме того предпринимаются и другие шаги, что бы задобрить нацлидера России Владимира Путина.

«Это было одним из условий Путина для встречи в Париже. Как и преследование ветеранов АТО Марченко и Маруси Звиробий. Теперь осталось убрать для удовольствия Путина последних людей, чтобы дать русским возможность пустить газ. В прямом смысле этого слова», – подчеркивает Беерезовец.

Министр энергетики Алексей Оржель сообщил о принятом решении поменять руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго». В принципе,… Geplaatst door Taras Berezovets op Maandag 2 december 2019

Напомним, что президент Украины Зеленский рассказал о чем собирается говорить с Путиным.