Путин разрешил наказывать интернет компании за отказ сотрудничать с ФСБ

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для мессенджеров за отказ передавать ФСБ ключи шифрования. Кроме того расширяется список критериев по которому также могут быть признаны «иностранными агентами» даже физические лица.

Нацлидер России Владимир Путин подписал закон, который увеличит с 1 до 6 миллионов рублей максимальные штрафы для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Соответствующий закон опубликован на российском портале правовой информации.

Речь идет о мессенджерах и других интернет-сервисах, где возможна переписка пользователей, и которые Роскомнадзор внес в реестр распространителей информации. За отказ от подобного сотрудничества с силовиками они теперь могут лишиться от двух до шести миллионов рублей.

Законопроект также увеличивает штрафы за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. В первый раз с них теперь взыщут до шести миллионов, а вот за повторное нарушение им грозит более значительная сумма – до 18 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма штрафа составляла 5 тысяч рублей, соцсети Twitter и Facebook ранее были оштрафованы по этой статье на 3 тысяч рублей.

Кроме того подписанный закон фиксирует расширение списка критериев по которому также могут быть признаны «иностранными агентами» даже физические лица.

Согласно закону, «иностранными агентами» могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств информации, признанных «иностранными агентами», или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансируются из иностранных источников.

Эта формулировка позволяет предположить, что закон могут, например, применять к людям, которые репостят в соцсетях сообщения СМИ, признанных «иностранными агентами».

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих роль «иностранного агента», поручили министерству юстиции, которое согласовывает свои действия с МИДом РФ.

В США выразили обеспокоенность такими поправками российского законодательства. Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортаґус написала в твиттере, что принятые российским парламентом поправки могут быть использованы «для подавления независимых голосов».

Напомним, Путин подписал закон, исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма.