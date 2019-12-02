“Обсуждение Крыма – невозможно”: Песков отверг обсуждение вопроса окупации полуострова в “нормандском формате”

Путин не будет обсуждать вопрос возвращения Крыма, так в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о деокупации полуострова.

В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма в каком-либо формате, но нацлидер России Владимир Путин готов дать президенту Украины Владимиру Зеленскому ответы на вопросы о полуострове, передает российское агентство «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», – заявил Песков.

Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате» в Париже, Песков заявил, что «нету разницы, в каком формате ставить вопрос».

При этом он отметил, что Путин даст «развернутые и последовательные ответы», если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.

Напомним, что в сентябре Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Он также предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря в Париже.

Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.

27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях «нормандского саммита» в Париже, скорее всего, состоится.